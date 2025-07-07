НБУ: Інфляція у травні була піковою, у червні вже почала сповільнюватися

У травні інфляція досягла піку поточного року та, за оцінками НБУ, повернулася до зниження в червні, йдеться у липневому "Макроекономічному та монетарному огляді" регулятора.

"У травні споживча інфляція пришвидшилася (до 15,9% р/р), перевищивши прогноз НБУ через суттєвіше, ніж очікувалося, подорожчання сирих харчових продуктів", - констатують аналітики центробанку.

Найбільший вклад у зростання індексу споживчих цін зробила продукція тваринництва (молоко, мʼясо, яйця) та окремі овочі й фрукти. На ці категорії вплинули вищі виробничі витрати, скорочення поголів'я та несприятлива погода.

Базова інфляція уповільнилася до 12,3%. Нацбанк пояснює це попереднім підвищенням облікової ставки та стабільним енергопостачанням, що зменшило фундаментальний ціновий тиск.

Адміністративна частина індексу (алкоголь, тютюн, послуги ЖКГ) у травні зросла до 19,8 % р/р. Головні причини - податкова корекція для тютюну та алкоголю й підвищені витрати виробників.

"За оцінкою НБУ, у червні загальна інфляція сповільнилася внаслідок зниження адміністративної інфляції", - зазначається в огляді.

Стримувальним фактором став "ефект бази": торік у червні були разові підвищення тарифів на електроенергію, яких цього року немає.

Регулятор очікує подальшого ослаблення річної інфляції в другій половині 2025 року за умови збереження стабільної ситуації з енергопостачанням та відсутності нових шоків на продовольчому ринку.

Інфляційні очікування бізнесу та населення "дещо погіршилися", але все ще помітно нижчі за фактичний рівень зростання цін.

НБУ продовжить використовувати облікову ставку, валютні інтервенції та вимоги до банківської ліквідності, щоб тримати фундаментальний тиск під контролем і повернути інфляцію до цілі 5% у середньостроковій перспективі.