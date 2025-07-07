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АНАЛІТИКА

В Україні зареєстровано понад 28 тисяч самозайнятих фахівців - Опендатабот

11:51 07.07.2025 |

Економіка

 

В Україні зареєстровано 28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність, або самозайнятих, вони з початку року сплатили 292,3 млн грн податків.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Державної податкової служби, передає Укрінформ.

«28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність - тобто самозайнятих - зареєстровано в Україні станом на початок червня 2025 року. Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу ФОП, але працюють самостійно», - йдеться в повідомленні.

В Україні зареєстровано понад 28 тисяч самозайнятих фахівців - Опендатабот

 

Наголошується, що це рекордний показник за останні п'ять років. Від початку повномасштабного вторгнення кількість самозайнятих професіоналів зросла на 1,1 тис.

Найбільше таких фахівців працює у Києві (4,2 тис.), у Дніпропетровській (2,5 тис.) та Одеській (2,4 тис.) областях.

В Україні зареєстровано понад 28 тисяч самозайнятих фахівців - Опендатабот

 

За перші п'ять місяців 2025 року самозайняті сплатили до бюджету 292,29 млн грн податків, на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. Загалом за минулий рік такі фахівці сплатили 603,16 млн грн податків. Це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році, та у 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Лідерами за обсягами сплачених податків є Київ - 140,5 млн грн (23% загальної суми), Львівщина - 49,8 млн грн (8%) та Дніпропетровщина - 49,6 млн грн (8%). Проте, якщо у Львівській області цю суму сплатили 1,3 тис. осіб, то в Дніпропетровській - 2,5 тис. самозайнятих сплатили практично ту ж суму.
За матеріалами: ukrinform.ua
 

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