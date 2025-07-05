Фінансові новини
- |
- 05.07.25
- |
- 00:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Досягнуто домовленості про спільну з NAUDI підготовку концепції «Defense City» до другого читання
23:59 04.07.2025 |
Представники більше 20-х підприємств - учасників Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) 4 липня обговорили з головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та представниками Міноборони питання щодо пакету законопроєктів «Defense City». Досягнуто домовленість про спільну підготовку документів до другого читання, йдеться у офіційному повідомленні Асоціації у Fаcebook у четверг.
"Інструменти, закладені у пакет законопроєктів "Defense City" посилюють ОПК і загалом - державу. Аби вони були якісно імплементовані в закон, потрібен експертний кваліфікований діалог. Огульна критика, як і беззаперечне схвалення, знищують здорові ініціативи, спрямовані на розвиток національного ОПК та посилення обороноздатності України. Тому вважаємо правильним рішення запросити до дискусії у рамках засідання парламентського комітету як представників оборонної індустрії, так і громадських активістів", - наголосив заступник голови Асоціації Сергій Висоцький.
Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров відзначив відкритість депутатів Верховної Ради та представників Міноборони до пошуку оптимальних рішень. "Головне, що парламент та МО займають конструктивну позицію, готові до діалогу з галуззю та сприймають наші критичні зауваження", - відзначив він.
Наразі, за його словами, в NAUDI узгоджують пропозиції та зміни до пакету законопроєктів. Галузь зацікавлена, аби було захищене і суспільство, і доброчесні виробники.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон та Стармер проведуть нову зустріч «коаліції охочих»
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: в ході російської атаки десятки «Шахедів» були збиті перехоплювачами
|Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба
|НАБУ провело обшуки в ексглави Міноборони Резнікова - джерела
|В Україні відновили обов'язкове подання статистичної звітності для бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Досягнуто домовленості про спільну з NAUDI підготовку концепції «Defense City» до другого читання
|Експорт українського зерна впав у 12 разів порівняно з минулим роком, – Мінагрополітики
|Південна Корея запроваджує нову програму економічного партнерства з Україною
|Угода про вільну торгівлю з ЄС: в уряді розповіли про нові квоти для України
|ФОП 3-ї групи з 1 липня можуть подавати квартальну декларацію через «Дію»
|За червень українці імпортували понад 20 тисяч вживаних автомобілів
Бізнес
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди
|Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
|Google оштрафували на $314 млн за передачу даних з неактивних пристроїв
|Миші без мами: вчені виростили здорових мишенят із двох сперматозоїдів
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року