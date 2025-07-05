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Південна Корея запроваджує нову програму економічного партнерства з Україною
23:18 04.07.2025 |
Корейський уряд виділить 10 млн доларів на реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні у межах програми економічного інноваційного партнерства (Economic Innovation Partnership Program, EIPP), яку Республіка Корея буде реалізовувати з Україною у найближчі 4 роки.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що ініціатива передбачає надання стратегічних консультацій, розробку проєктів і передпроєктних досліджень, спрямованих на довгострокове економічне співробітництво між Україною та Республікою Корея. Очікується, що загалом за програмою може бути реалізовано до 25 ініціатив.
Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев обговорив з представниками делегації Корейської державної корпорації закордонної інфраструктури та розвитку міст (KIND) які саме галузі та проєкти є пріоритетними для фінансування.
"Ми бачимо великі перспективи у партнерстві з KIND в межах нової програми як у публічному, так і приватному секторах. Це можливе долучення до фінансування пріоритетних ініціатив для уряду в межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, а також приватних проєктів, які представлені в Інвестиційному гайді", - наголосив Соболев.
Він висловив сподівання на участь KIND у технічній підготовці проєктів, як це робиться в межах програм зі Світовим банком, ЄІБ та ЄБРР. Ще один перспективний напрямок - приватизація, консультаційна допомога та залучення інвесторів.
Крім того, KIND готова долучитися до генерального планування індустріальних парків в Україні та роботи над зниженням ризиків для інвесторів.
На зустрічі обговорили можливості залучення Республіки Корея до співпраці з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій MIGA та з експортно-кредитними агенціями для розширення механізмів страхування воєнних ризиків.
За результатами зустрічі сторони домовилися координувати роботу кожного з напрямів співпраці, а також підписати меморандум про взаєморозуміння, який би дозволив розпочати роботу з відбору проєктів для фінансування та реалізації
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