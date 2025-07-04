ФОП 3-ї групи з 1 липня можуть подавати квартальну декларацію через «Дію»

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які працюють на 3-й групі єдиного податку та не мають найманих працівників, з 1 липня можуть подавати квартальну декларацію через "Дію", де програма самостійно порахує податки й підтягне попередні показники, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зараз працюємо над комплексним переосмисленням послуги сплати податків у "Дії" - щоб зробити цей процес ще зручнішим. Чекайте оновлень", - написав Федоров в телеграм у п'ятницю.

Він уточнив, що декларацію подають ФОП 3-ї групи, які не є платниками ПДВ.

Федоров нагадав, що єдиний податок для таких осіб становить 5% від доходу, військовий збір - 1% доходу, а ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати. Військовий збір буде нарахований автоматично відповідно до доходу.

Термін подачі декларації - до 11 серпня.