За червень українці імпортували понад 20 тисяч вживаних автомобілів

В Україні за червень цього року на першу реєстрацію було подано 20,5 тис. привезених із-за кордону вживаних легкових машин. Цей показник на 8,8% менший відносно результатів травня поточного року, але на 9,6% більший порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Як зазначається, від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Однак цей тренд змінився в червні - 20,5 тис., загалом обсяги на вторинному ринку також просіли.

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen, на другій позиції - Audi. У середній частині рейтингу опинились Nissan, Tesla та BMW. Також до десятки увійшли Renault, Ford, Hyundai, Skoda та KIA.

Найчастіше до України ввозили Volkswagen Golf. Skoda Octavia та Volkswagen Tiguan займають наступні сходинки рейтингу. Окрім того, серед новіших трендів зазначаються електричні Tesla Model Y та Model 3, які дедалі впевненіше витісняють традиційні авто в міському сегменті. До десятки також увійшли Audi Q5, Nissan Leaf, Volkswagen Passat, Renault Megane та Nissan Rogue.

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж червня 2025 року, зменшився з 9,6 року до 8,9 року.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini, та 5 Maserati.

Раніше повідомлялося, що за перші п'ять місяців цього року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку, що на 2,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в лютому Міністерство економіки оприлюднило перелік автомобілів, що підпадають під сплату "податку на розкіш" у 2025 році. Загалом до оновленого переліку увійшло 352 моделі авто.