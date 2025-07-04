Кількість товарів, ввезених на митну територію України у червні, збільшилось

У червні поточного року на митну територію України ввезено 3,07 млн тонн іноземних товарів, що на 28,7% більше, ніж у червні попереднього року.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України, передає Укрінформ.

"За оперативними даними, у червні 2025 року на митну територію України ввезено 3,07 млн тонн іноземних товарів, що на 28,7% більше, ніж у червні 2024 року (2,39 млн тонн). Проте, в структурі ввезених товарів частка оподаткованого імпорту зменшилась з 92% у червні 2024 року до 83% у червні 2025 року", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що у митний режим «імпорт» зі сплатою митних платежів поміщено 2,55 млн тонн товарів, що на 16,1% більше ніж у червні 2024 року (2,20 млн тонн). До бюджету перераховано податків у еквіваленті 1,36 млрд дол, що на 21,0% більше, ніж у червні 2024 року (1,13 млрд дол).

У загальних обсягах оподаткованого імпорту товарів 23,9% становлять підакцизні товари, при митному оформленні яких митним органам сплачувався акцизний податок (без врахування маркованої підакцизної продукції, акцизний податок з якої сплачувався податковим органам при отриманні акцизних марок). Водночас у структурі сплачених митних платежів частка таких товарів перевищує 40%.

Серед факторів, що суттєво вплинули на рівень надходжень митних платежів у минулому місяці, слід зазначити зростання обсягів імпорту товарів, які мають низький рівень оподаткування при одночасному зменшенні обсягів імпорту товарів з високим рівнем оподаткування.

Обсяги оподаткованого імпорту газів нафтових з податковим навантаженням 0,50 дол/кг у червні 2025 році, у порівнянні з червнем 2024 року, також зменшились на 5,6 тис. тонн (з 83,8 тис. тонн у червні 2024 року до 78,2 тис. тонн у червні 2025 року).

Також у порівнянні з червнем 2024 року, суттєве зростання пільг зі сплати митних платежів у червні 2025 року спостерігається при імпорті електромобілів (+71%).

В цілому, у минулому місяці надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 56,88 млрд грн, що на 1,29 млрд грн більше, ніж у травні 2025 року та на 10,23 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року.