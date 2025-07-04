Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України, але уряд має надіслати офіційний запит, – Tagesspiegel

Єврокомісія готова відтермінувати запровадження Механізму вуглецевого коригування на кордоні ЄС (CBAM) для України, який має набути чинності наступного року, але тільки якщо український уряд надішле офіційний запит, якого досі немає.

Про це пише німецьке видання Tagesspiegel.

"Податок на викиди CO2 може стати важким тягарем для української промисловості, яка вже переживає труднощі. Хоча Європейська комісія готова відкласти повне запровадження тарифу для України до 2027 року, країна ще не подала офіційного запиту на таке відтермінування", - пише видання.

Tagesspiegel зауважує, що українська економіка зараз перебуває у критичному стані через війну і якщо дія CBAM пошириться на Україну, втрати для економіки будуть дуже значними.

"CBAM має на меті зрівняти умови гри між європейськими виробниками та імпортерами з інших країн. Він може стати значним додатковим тягарем для і без того сильно ослабленої економіки України", - вказує видання.

За його оцінками, найбільше від запровадження СВАМ постраждає українська металургія, виробництво добрив, енергетика та хімічна промисловість, в той час як цементній промисловості взагалі загрожує фактичний колапс.

"Через відсутність ефективної системи уловлювання викидів українські виробники змушені купувати сертифікати CBAM, що значно збільшує виробничі витрати та знижує їхню конкурентоспроможність на європейському ринку. Перспективи для добрив, особливо з аміачної групи, також похмурі", - вказує Tagesspiegel.

З огляду на дуже складне становище української важкої промисловості, Український союз промисловців і підприємців (УСПП) нещодавно закликав європейські інституції створити перехідний режим або надати Україні спеціальний статус через воєнний стан та брак ресурсів - CBAM не повинен стати додатковою перешкодою для торгівлі, вказує видання.

"Україна захищає не лише себе, а й безпеку всієї Європи. Підтримка має бути всебічною - політичною, економічною та безпековою", - заявив президент USPP Анатолій Кінах.

Водночас, українські експерти закликали надати українським компаніям такий самий доступ до фінансування декарбонізації ЄС, як і європейським компаніям.

"Європейська комісія, схоже, визнає це. За даними Carbon Pulse, вона готова відкласти повне впровадження CBAM для України до 1 лютого 2027 року. Ця процедура вимагає офіційного запиту від України на підставі статті 30.7 Регламенту CBAM, яка дозволяє винятки у випадках форс-мажору. Однак такого запиту ще не було подано", - зауважує видання.

Водночас торговий представник України Тарас Качка на початку червня підтвердив, що Кабінет Міністрів готує відповідний запит на відтермінування до Європейської комісії, але коли його буде подано, поки що невідомо, додає Tagesspiegel.