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До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон R34-T з лазерним наведенням
Безпілотник нового покоління R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
R-34-T розроблений на замовлення Збройних сил України та вже успішно пройшов усі етапи випробувань.
Основне завдання безпілотника - лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.
Завдяки лазерному наведення дрон дозволяє значно підвищити точність і ефективність ударів навіть у складних умовах - на великих дистанціях і в зоні активної роботи ППО противника.
R-34-T оснащений:
* захищеними каналами зв'язку
* модульною архітектурою
* захистом від засобів РЕБ
Це дає змогу зменшити витрати боєприпасів, ефективніше використовувати ресурси та знизити ризики для військових.
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