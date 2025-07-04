До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон R34-T з лазерним наведенням

Безпілотник нового покоління R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

R-34-T розроблений на замовлення Збройних сил України та вже успішно пройшов усі етапи випробувань.

Основне завдання безпілотника - лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

Завдяки лазерному наведення дрон дозволяє значно підвищити точність і ефективність ударів навіть у складних умовах - на великих дистанціях і в зоні активної роботи ППО противника.

R-34-T оснащений:

* захищеними каналами зв'язку

* модульною архітектурою

* захистом від засобів РЕБ

Це дає змогу зменшити витрати боєприпасів, ефективніше використовувати ресурси та знизити ризики для військових.