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АНАЛІТИКА

Попит на вантажівки зменшився майже на третину

09:52 04.07.2025 |

Економіка

 

Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 856 авто. Порівняно з червнем 2024 року попит на нові комерційні авто зменшився на 29%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

1. CITROEN - 152 од.;

2. RENAULT - 107 од.;

3. PEUGEOT - 70 од.;

4. MERCEDES-BENZ - 60 од.;

5. TOYOTA - 59 од.

Йдеться, що всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За матеріалами: Економічна правда
 

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