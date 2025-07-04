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Попит на вантажівки зменшився майже на третину
09:52 04.07.2025 |
Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 856 авто. Порівняно з червнем 2024 року попит на нові комерційні авто зменшився на 29%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
1. CITROEN - 152 од.;
2. RENAULT - 107 од.;
3. PEUGEOT - 70 од.;
4. MERCEDES-BENZ - 60 од.;
5. TOYOTA - 59 од.
Йдеться, що всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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