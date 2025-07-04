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В уряді назвали зарплату вчителя на найближчі роки
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
У проєкті містяться такі показники розміру заробітної плати вчителя на місяць без нарахувань єдиного соціального внеску:
2024 рік - 15,0 тисяч гривень,
2025 рік - 15,0 тисяч гривень,
2026 рік - 17,0 тисяч гривень,
2027 рік - 18,3 тисячі гривень,
2028 рік - 20,0 тисяч гривень.
За даними уряду, кількість здобувачів повної загальної середньої освіти (школярів), становила у 2024 році 4 089 824 осіб. Прогнозується, що у 2025 році кількість скоротиться на 200 тисяч до 3 889 800 осіб.
У 2024 році в Україні було 13 026 шкіл. У 2025 році їхня кількість скоротиться до 12 600. Кількість шкіл буде скорочуватися і надалі: до 12 000 у 2026 році, до 11 000 у 2027 році та до 10 500 у 2028 році.
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