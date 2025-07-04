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МВФ уточнив, які реформи має виконати Україна для стійкості економіки
23:38 03.07.2025 |
Для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання Україна має зосередитися на реформах податкової та митної системи, боротьбі з ухиленням від сплати податків та гармонізувати відповідне законодавство зі стандартами Євросоюзу.
Про це сказала у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Відновлення фіскальної стійкості в Україні вимагає постійних та рішучих зусиль в межах реалізації Національної стратегії доходів», - зазначила представниця Фонду.
Вона уточнила, що ця стратегія охоплює модернізацію податкової та митної системи, включно зі своєчасним призначенням керівника митниці; зменшення рівня ухилення від сплати податків; гармонізацію законодавства зі стандартами ЄС.
«Ідея цього пакету реформ полягає в тому, що ці реформи, в поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями та підготовки середньострокового бюджету, а також управління фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі», - зазначила вона.
Козак також прокоментувала питання боргу України. За її словами, Україні вдалося зберегти макроекономічну стабільність попри дуже складні обставини та умови програми МВФ. Тим не менше ризики залишаються високими через війну, тож важливо, щоб Україна «підтримувала імпульс реформ».
Крім того, вона нагадала про необхідність мобілізації внутрішніх доходів для відновлення стійкості боргу в середньостроковій перспективі.
«Також важливо, щоб Україна завершила решту елементів реструктуризації боргу відповідно до цілей програми», - зазначила представниця Фонду.
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