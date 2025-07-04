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МВФ об'єднає два перегляди за програмою розширеного фінансування для України
23:33 03.07.2025 |
Міжнародний валютний фонд об'єднає дев'ятий та десятий перегляди за програмою розширеного фінансування (EFF) для України разом із запланованими траншами на прохання української сторони.
Про це повідомила в четвер у відповідь на запитання Укрінформу директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Щодо дев'ятого перегляду, на етапі якого ми зараз перебуваємо, ми очікуємо, що він відбудеться ближче до кінця року. Він поєднає, по суті, дев'ятий та десятий перегляди разом, згідно з цим новим графіком»,- зазначила представниця Фонду.
Вона уточнила, що раніше дев'ятий перегляд був запланований на осінь, а десятий - наприкінці року. Тож тепер, на прохання української сторони, вони були об'єднані в один та перенесені на четвертий квартал цього року. Це дасть можливість українській владі опрацювати бюджет на 2026 рік та реалізувати заплановані реформи.
Козак також підкреслила, що МВФ продовжує тісно співпрацювати з представниками українського уряду.
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