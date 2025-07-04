Кравченко: кримінальних проваджень щодо бізнесу втричі більше, ніж показувала статистика

Офіс генерального прокурора завершив кількісний аудит кримінальних справ щодо суб'єктів господарювання. Виявилося, що їх не 6249, як показував дашборд, а понад 20 000, йдеться в повідомленні генпрокурора Руслана Кравченка в Facebook.

"Всі вони підлягають перевірці", - написав Кравченко.

За словами генпрокурора, результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів:

* закриття - провадження без об'єктивних доказів злочину будуть закриті за статтею 284 Кримінального процесуального кодексу України;

* проведення експертиз - у справах з недостатніми доказами призначать необхідні експертизи для встановлення істини;

* передання до суду - справи з готовими висновками експертиз або повідомленнями про підозру направлять до суду.

Генпрокурор закликав підприємців до відкритої комунікації з правоохоронними органами та надання своїх доказів, які, за його словами, обов'язково розглянуть.