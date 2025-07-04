До загального фонду держбюджету за червень надійшло ₴241,2 мільярда

У червні поточного року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

"За оперативними даними Державної казначейської служби, за червень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 241,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок дивідендів від підприємств з державною часткою власності (49,7 млрд грн), податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (43,5 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (30,1 млрд грн) тощо.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 43,9 млрд гривень.

В цілому, за підсумками червня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 325,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

У пресслужбі зазначають, що крім прибутку НБУ (84,2 млрд грн, перерахованого у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 210,9 млрд гривень.

Загалом за період січень-червень 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,87 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,4 трлн грн, у тому числі загального фонду - 1,87 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2025 року склали 314,6 млрд грн, з яких 57,4 млрд грн надійшло у червні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2025 року становили 856,2 млрд грн, або 87,0% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 232,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 44,7 млрд грн (642,0 млн дол. США та 388,8 млн євро), при цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 111,7 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 623,8 млрд грн (або близько 15,0 млрд дол. США), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM - 458,9 млрд грн (або близько 11,0 млрд дол. США), при цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2025 року склали 322,4 млрд грн (97,6% плану), платежі з обслуговування - 179,85 млрд грн (73,9% плану).