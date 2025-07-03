Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінекономіки готують перший проєкт у межах угоди про надра - Свириденко

 

Першим пілотним проєктом, який потрапить до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, може стати літієва ділянка на Кіровоградщині; комісія готується до напрацювання умов конкурсу.

Про це повідомила у Фейсбуці перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

За її словами, про це йшлося під час зустрічі Володимира Зеленського з представниками американського бізнесу в Україні - членами American Chamber of Commerce in Ukraine.

«У центрі розмови з бізнесом - теми, які нас об'єднують. Одна з них - Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців. Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) на днях ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області», - йдеться в повідомленні.

Свириденко зазначила, що це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

Найближчим часом будуть напрацьовані всі умови конкурсу, про оголошення якого буде повідомлено окремо. До участі у конкурсі повинен бути доступ у всіх зацікавлених інвесторів.

На зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7239
  0,0877
 0,21
EUR
 1
 49,1758
  0,0430
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3344  0,07 0,16 41,9160  0,07 0,17
EUR 48,8436  0,09 0,18 49,6028  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7150  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес