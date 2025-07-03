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У Мінекономіки готують перший проєкт у межах угоди про надра - Свириденко
16:52 03.07.2025 |
Першим пілотним проєктом, який потрапить до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, може стати літієва ділянка на Кіровоградщині; комісія готується до напрацювання умов конкурсу.
Про це повідомила у Фейсбуці перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
За її словами, про це йшлося під час зустрічі Володимира Зеленського з представниками американського бізнесу в Україні - членами American Chamber of Commerce in Ukraine.
«У центрі розмови з бізнесом - теми, які нас об'єднують. Одна з них - Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців. Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) на днях ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області», - йдеться в повідомленні.
Свириденко зазначила, що це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.
Найближчим часом будуть напрацьовані всі умови конкурсу, про оголошення якого буде повідомлено окремо. До участі у конкурсі повинен бути доступ у всіх зацікавлених інвесторів.
На зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.
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