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Обсяг виплаченого нацкешбеку у травні зріс на 10% та став найбільшим за час програми - Мінекономіки
15:54 03.07.2025 |
Понад 3,5 млн учасників програми "Національний кешбек" отримали 490 млн грн компенсації за купівлю українських споживчих товарів у травні, що на 445 млн грн, або 10% більше за квітневий показник, наголосили у Міністерстві економіки України.
Зазначається, що ця сума стала рекордом від старту програми - у вересні 2024 року.
Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 млрд грн кешбеку.
У Мінекономіки також нагадали, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані у програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші.
Проєкт реалізується Мінекономіки у співпраці з Мінцифри, НБУ, Кабміном, Держподатслужбою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
До програми вже доєднались 20 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, банк "Глобус", UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, банк "Кредит Дніпро", Правекс банк (не емітує картки для виплат кешбеку), Креди Агриколь Банк, банк "Кліринговий Дім", Радабанк, Райф, ОТР Bank, банк "Власний Рахунок" (не емітує картки для виплат кешбеку), Ідея Банк та МТБ Банк.
У держбюджеті на 2025 рік на програми "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" передбачено 13 млрд грн, проте на початку червня Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету ще 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".
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