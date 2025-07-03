Обсяг грошових переказів в Україну з початку року зменшився на 15,4% до - $3,5 млрд

Обсяг грошових переказів в Україну за січень-травень 2025 року скоротився на 15,4% - до $3,5 млрд, зокрема чиста оплата праці зменшилася на 18,7%, а обсяг приватних трансфертів - на 11,2%, свідчать дані платіжного балансу Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у статистиці, за травень обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 13,2%, до $0,7 млрд.

"Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 9,5%, а інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, знизилися на 9,7%", - коментує Нацбанк.

Загалом обсяг переказів через офіційні канали у травні 2025 року був на 9,6% меншим, ніж у травні 2024-го, тоді як надходження через неформальні канали скоротилися на 18% у річному вимірі.

У травні 2025 року сальдо первинних доходів стало від'ємним і становило $45 млн проти профіциту $20 млн у травні 2024-го.

"Скорочення надходжень за статтею "оплата праці" (на 16,9%) відбувалося швидшими темпами, ніж зменшення виплат за доходами від інвестицій6 (на 2,7%). Профіцит балансу вторинних доходів скоротився", - пояснює регулятор.

Водночас профіцит балансу вторинних доходів зменшився до $0,7 млрд з $1,0 млрд у травні минулого року через скорочення обсягів технічної та гуманітарної допомоги.