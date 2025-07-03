Українська рада зброярів підписала меморандум про співпрацю з німецькими виробниками

Федерація німецької промисловості (BDI) та громадська спілка «Українська рада зброярів» підписали меморандум про співпрацю, який передбачає обмін технологіями та створення нових спільних рішень.

Про це в Телеграмі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Укрінформ.

«У Києві зібралися представники німецької оборонної промисловості - вже вдруге провели спільну Німецько-українську сесію. Говорили відверто: про реальні кейси, про виклики, про речі, які працюють, і які потрібно покращити», - йдеться в повідомленні.

За інформацією міністра, захід об'єднав понад 70 українських компаній і 17 німецьких.

Сметанін нагадав, що Україна та Німеччина вже відкрили спільні підприємства, локальні офіси, налагодили співпрацю у виробництві та постачанні дронів, ППО, артилерії та ракет.

«Але можемо більше. Тож підписали меморандум між Федерацією німецької промисловості (BDI) та Українською радою зброярів. Документ про спільні рішення, обмін технологіями, нові проєкти», - додав міністр.

Як повідомлялося, «Українська рада зброярів» підписала меморандум про стратегічну співпрацю з ADS Group - провідною галузевою асоціацією Великої Британії, яка представляє інтереси понад 1500 компаній у сфері аерокосмічної, оборонної, безпекової та космічної промисловості.