Фінансові новини
- |
- 03.07.25
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська рада зброярів підписала меморандум про співпрацю з німецькими виробниками
14:51 03.07.2025 |
Федерація німецької промисловості (BDI) та громадська спілка «Українська рада зброярів» підписали меморандум про співпрацю, який передбачає обмін технологіями та створення нових спільних рішень.
Про це в Телеграмі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Укрінформ.
«У Києві зібралися представники німецької оборонної промисловості - вже вдруге провели спільну Німецько-українську сесію. Говорили відверто: про реальні кейси, про виклики, про речі, які працюють, і які потрібно покращити», - йдеться в повідомленні.
За інформацією міністра, захід об'єднав понад 70 українських компаній і 17 німецьких.
Сметанін нагадав, що Україна та Німеччина вже відкрили спільні підприємства, локальні офіси, налагодили співпрацю у виробництві та постачанні дронів, ППО, артилерії та ракет.
«Але можемо більше. Тож підписали меморандум між Федерацією німецької промисловості (BDI) та Українською радою зброярів. Документ про спільні рішення, обмін технологіями, нові проєкти», - додав міністр.
Як повідомлялося, «Українська рада зброярів» підписала меморандум про стратегічну співпрацю з ADS Group - провідною галузевою асоціацією Великої Британії, яка представляє інтереси понад 1500 компаній у сфері аерокосмічної, оборонної, безпекової та космічної промисловості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Швеція виділяє кошти на нові стволи для установок Archer для України
|У Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні
|«Схеми» дізнались, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єра Чернишова
|WSJ: США зупинили поставку Україні зброї, яка вже перебувала в Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Продажі квартир у новобудовах у I кв.-2025 відновилися майже на чверть від довоєнного 2021р - опитування «ЛУН»
|ArcelorMittal готовий переглянути своє майбутнє в Україні через дорогу електроенергію
|Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів з американською компанією - Зеленський
|У Мінекономіки готують перший проєкт у межах угоди про надра - Свириденко
|Частка недобросовісних постачальників ДОТ не перевищує 1%
|Кількість нафтогазових бурових у світі в червні зросла - Baker Hughes
|Обсяг виплаченого нацкешбеку у травні зріс на 10% та став найбільшим за час програми - Мінекономіки
Бізнес
|Новий ШІ Microsoft MAI-DxO ставить діагнози в 4 рази точніше за людей
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх