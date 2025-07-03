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Державне агентство з управління резервами офіційно розпочинає свою діяльність
14:48 03.07.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке надає Державному агентству з управління резервами України (ДАУР) право виконувати функції та повноваження, передбачені законом «Про державні резерви» та положенням про агентство.
Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.
Зазначається, що діяльність ДАУР спрямовується і координується Кабінетом міністрів через першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, а основним завданням є реалізація державної політики у сфері державних резервів.
Агентство формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення. Крім того, на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.
«ДАУР є новою інституцією, створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи. Функціонування ДАУР спрямовано на прозоре та ефективне управління державним матеріальним резервом та його контролем», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
У міністерстві повідомили, що ДАУР уже здійснив основні необхідні організаційні кроки: зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб; затверджені положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис; призначено 20 державних службовців, що становить 30% вакансій штатного розпису ДАУР.
Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.
Як повідомляв Укрінформ, 2 липня 2025 року уряд призначив Наталію Кічук заступником голови Державного агентства з управління резервами України. На неї тимчасово покладено виконання обов'язків голови ДАУР.
Раніше Кабінет міністрів затвердив Положення про Державне агентство з управління резервами України, що визначає правові підстави його роботи.
У січні 2025 року Кабмін затвердив Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів.
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