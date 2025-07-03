ЄС схвалив 2,8 млрд євро грантів на транспортні проєкти. Серед них один український

Європейська комісія 2 липня визначила 94 проєкти у транспортній сфері в рамках програми Connecting Europe Facility (CEF), які отримають грантове фінансування на загальну суму 2,8 млрд євро. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Як і минулого року, серед відібраних проєктів є один український. Планується, що Укрзалізниця отримає 76 млн євро на модернізацію залізничної лінії від кордону з Польщею до Львова (Скнилів).

Залізнична станція "Скнилів" розташована у Львові. Від вокзалу станції "Львів" до неї 5,5 км, від міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км, автостанції - 1 км.

Крім того, заплановано кілька проєктів для покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС: модернізація 143-кілометрової ділянки залізниці Плоєшть - Фокшани в Румунії (45 млн євро), а також модернізація 10-кілометрової ділянки залізниці Видрник - Спішська-Нова-Весь (97,3 млн євро) і підготовка з'єднання Кошице - Чєрна-над-Тисою (32,2 млн євро) у Словаччині.

"Продовжуючи роботу з посилення Шляхів солідарності між ЄС та Україною, проєкти покращать залізничне сполучення та пункти перетину кордону між Словаччиною та Україною, а також між Румунією та Молдовою. В Україні підтримка ЄС допоможе перейти на колію європейського стандарту, що полегшить транскордонний залізничний рух та посилить регіональну торгівлю", - йдеться в заяві Єврокомісії.

Загалом на залізничний транспорт виділяється 77% фінансування.

Серед великих проєктів - будівництво залізниці Rail Baltica, покращення залізничної інфраструктури в Греції та Словаччині, розвиток високошвидкісних залізничних ліній у Чехії та Польщі, впровадження Європейської системи управління залізничним рухом в 11 країнах Євросоюзу.

Фіналізувати грантові угоди планується до жовтня 2025 року.