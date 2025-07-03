В Україні знизився попит на вживані авто

На внутрішньому ринку України впродовж червня зареєстровано 71,3 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 12,9% менше у порівнянні з травнем, та на 27,5% менше, ніж у червні торік.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що у червні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом зберіг Volkswagen - він випередив найближчого конкурента майже вдвічі.

Далі в десятці - BMW, Renault, ВАЗ і Skoda, які майже зрівнялися між собою за обсягами. Завершують список Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai - стабільно популярні марки.

Згідно з дослідженням, серед моделей із пробігом найбільш популярним у червні знову став Volkswagen Passat - він помітно випередив решту учасників рейтингу, особливо за рахунок варіантів на дизелі. Лише трохи відстала Skoda Octavia.

На третій сходинці - Volkswagen Golf, особливо популярний у містах. У другій п'ятірці - Daewoo Lanos та Renault Megane, які продовжують залишатись популярними як бюджетні рішення для повсякденного використання. Закривають десятку BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та A4.

Повідомляється, що середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця майже не змінився, й складає 15,7 року.