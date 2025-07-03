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АНАЛІТИКА

Україна отримала $22 мільярди фінансової допомоги від партнерів за пів року, – Мінфін

13:35 03.07.2025 |

Економіка

 

У першому півріччі 2025 року до державного бюджету України залучено зовнішнє фінансування у розмірі $22 мільярди.

Найбільшу частку у зовнішньому фінансуванні становили надходження від країн "Великої сімки" та ЄС у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) - $17,6 млрд, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Крім того, до держбюджету за перші пів року залучили:

* $3,8 млрд - від ЄС (пільгове фінансування та гранти за програмою Ukraine Facility);
* $400 млн - від МВФ;
* $190 млн - від Японії (пільгове фінансування);
* $50 млн - від Світового банку (пільгове фінансування).

"Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси Мінфін продовжує спрямовувати на сектор безпеки й оборони", - зазначається у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що потреба у зовнішньому фінансуванні до кінця 2025 року становить $39,3 млрд.

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України понад $137 млрд бюджетної підтримки, додали у міністерстві.

Нагадаємо, минулого року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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