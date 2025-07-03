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«Рух уже почався»: Свириденко анонсувала перші проєкти в межах угоди про надра із США
11:48 03.07.2025 |
Протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.
Про це перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила у Facebook за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками компаній - членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham).
"У центрі розмови з бізнесом - теми, які нас об'єднують. Одна з них - Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців", - написала Свириденко.
Вона уточнила, що першим таким проєктом може стати літієва ділянка "Добра" у Кіровоградській області.
"Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) на днях ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку "Добра" у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу. Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування", - зазначила Свириденко.
Вона зауважила, що на зустрічі представник американської компанії TechMet висловив зацікавленість у розробці цієї ділянки.
"У разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення", - додала Свириденко.
Угода про корисні копалини із США: Що відомо?
Як повідомлялося, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.
Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.
Втім, окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.
За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".
За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.
Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п'ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.
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