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Майже кожен п'ятий український пенсіонер отримує спецпенсію - Мінсоцполітики
23:59 02.07.2025 |
Сьогодні приблизно кожному п'ятому українцю пенсії нараховані за спеціальним законом; такий режим нарахування залишається чинним у шістьох сферах.
Про це під час публічної дискусії «Справедливість vs привілеї: майбутнє спеціальних пенсій», організованій Центром економічних стратегій, повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає кореспондент Укрінформу.
«У нас сьогодні орієнтовно кожен п'ятий пенсіонер - це людина зі спеціальною пенсією. В Україні нараховується 11 різних законів, які регулюють призначення пенсійних виплат. Частина з них вже втратили чинність, як-от, закон про державну службу, про Національний банк, про ЗМІ тощо. Ці спеціальні системи вже інтегровані в загальну пенсійну систему. Але залишаються шість великих сфер, де зберігаються спеціальні пенсійні системи. Це, зокрема, шахтарі, прокуратура, судді, чорнобильське законодавство і найбільша категорія - це особи, звільнені з військової служби», - розповіла Марчак.
Вона роз'яснила, що спеціальними законодавчими нормами передбачено кілька важливих відмінностей призначення таких пенсій. По-перше, йдеться про більш раннє пільгове право виходу на відпочинок. За деякими законами таке право настає, наприклад, вже у 45 років. І є, за словами першої заступниці міністра, навіть випадки призначення пенсій працівникам у віці до 40 років.
«Найгірший, на мій погляд, наслідок таких норм - це те, що ми вимиваємо з ринку праці значну кількість людей працездатного віку. Сьогодні у нас великий дефіцит на ринку праці, який не закривається поточними кандидатами. І пільговий вік виходу на пенсію - це одна з тих сфер, де є потенціал для зменшення цього дефіциту», - сказала Марчак
Друга відмінність спецпенсій стосується вимог до стажу. Якщо за законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вимоги до стажу становлять від 30 років, то спеціальними пенсійними системами майже скрізь йдеться про обов'язковість стажу у 20-25 років. І суттєво нижчими є вимоги до мінімального пенсійного віку.
«Третя велика пільга, характерна для спеціальних пенсійних систем, це окрема формула нарахування виплат, набагато більш привілейована, порівняно зі звичайною пенсійною. За загальним пенсійним законом коефіцієнт заміщення (частка заробітної плати, яка покривається пенсійною виплатою) має складати не менше 40%. А до прикладу, у шахтарів це 80%, у силовиків - 65%, у прокурорів - 60%, у суддів - 50%. Подекуди фактичні коефіцієнти можуть перевищувати і 100%. Наприклад, у нас є рішення судів, за якими прокурор при заробітній платі у 13 тис. грн отримав пенсію у 97 тис. грн», - зазначила заступниця міністра.
Щодо працівників органів прокуратури, скандал навколо захмарних пенсій яких торік спричинив хвилю суспільного обурення, що призвело врешті до відставки Генерального прокурора, то у цьому секторі є ще і додаткові пільги, встановлені нормами закону «Про прокуратуру».
«За цим законом прокурори можуть отримувати паралельно із заробітною платою пенсію за вислугу років, чого навіть в інших спеціальних системах не передбачено. Саме цю норму і намагається наразі прибрати законопроєкт, підготовлений Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який готовий до другого читання у парламенті», - додала Марчак.
За її словами, сьогодні Міністерство соцполітики спільно із профільним комітетом працюють над реформуванням системи спецпенсій. Зокрема, пропонується запровадити окремі професійні системи, підвищені виплати в яких будуть забезпечені підвищеними розмірами внесків до них.
«Колеги з різних органів зі спеціальним статусом часто говорять про те, що перспектива підвищених пенсій є частиною мотиваційного пакета для людини, коли вона працевлаштовується до них. Ми ж переконані, що мотиваційний пакет має бути сфокусований на заробітній платі і комфортних умовах для роботи. А пенсійна система має бути справедливою перш за все», - підкреслила Марчак.
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