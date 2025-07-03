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АНАЛІТИКА

Найбільша фінська мережа фастфудів Hesburger почне відкривати ресторани на заході України

23:17 02.07.2025 |

Економіка, Україна

Найбільша фінська мережа фастфудів Hesburger почне відкривати ресторани на заході України

 

Найбільша мережа швидкого харчування у Фінляндії Hesburger планує інвестувати понад 12 млн євро у створення щонайменше 10 нових ресторанів у західних регіонах України протягом найближчих п'яти років.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України за результатами зустрічі заступниці міністра Оксани Осьмачко з керівницею офіційного представництва фінського бізнесу в Україні East Office of Finnish Industries Янне Харджунпаа та CEO Hesburger Ukraine Вандою Заміцькою-Бергендейл.

Мережа Hesburger заснована в 1966 році, і станом на 2025 рік має понад 480 ресторанів у дев'яти країнах, включно з Україною, де наразі працюють сім закладів у Києві та Київській області.

Український підрозділ компанії працевлаштовує приблизно 75 співробітників.

"Фінські компанії продовжують бачити в Україні перспективного партнера. Вони не лише зберігають присутність на українському ринку, а й бачать потенціал для подальшого розвитку бізнесу. Така стійкість і довіра є важливим сигналом для міжнародного бізнес-середовища та підтвердженням економічної життєздатності нашої країни", - зауважила Осьмачко.

У березні 2025 року Hesburger здійснила інвестувала 7,3 млн євро, відкривши під Києвом виробничо‑складський комплекс із виготовлення котлет та зберігання продукції.

"Це перша фінська промислова інвестиція в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Поки багато інших інвесторів лише говорять, фіни діють, і Hesburger - серед них", - заявила тоді пані посол Фінляндії в Україні Тар'я Фернандес.

Як повідомлялося, в кінці березня 2022 року Hesburger ухвалила рішення припинити роботу в Росії та Білорусі. Там Hesburger мала 39 ресторанів.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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