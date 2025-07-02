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В Україні розробили набої для знищення дронів
Оборонний технокластер Brave1 ініціював розробку антидронових набоїв, що в рази підвищать шанси уразити рухому повітряну ціль. Вони виконані у найпоширенішому автоматному калібрі 5.56 мм.
У нових набоях використовуватимуть спеціальну бойову частину, яка дозволить зі значно більшою ймовірністю уразити FPV-дрон або дрон-розвідник, ніж стандартними. Щоправда, технічних деталей у кластері не уточнюють.
Розробку українського виробника вже кодифіковано. Наразі стоїть питання масштабування виробництва цих набоїв, щоб забезпечити ними піхотинців Сил оборони України.
Раніше у Brave1 представили розробку, яка здатна у 100 разів швидше обстежувати забруднені мінами території. Мова про дрон, зі встановленим обладнанням та елементами штучного інтелекту, який вдалося створити українській команді "UADamage".
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