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АНАЛІТИКА

Кабмін зменшив фінансування програми розмінування на 70%. Виділені гроші не можуть використати другий рік поспіль

17:40 02.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів зменшив обсяг видатків на розмінування сільгоспземель у 2025 році на 700 мільйонів гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, уряд перерозподілив видатки держбюджету, передбачені Мінекономіки на 2025 рік, наступним чином:

* видатки за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення" зменшено на 700 млн гривень;

* видатки за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" збільшено на 700 млн гривень.

Рішення ухвалено для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням, частину вартості якого компенсуватиме держава з держбюджету, додав Мельничук.

Як повідомлялося, у квітні виявилося, що державна програма компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь не працює належним чином.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповідав, що у першому кварталі українські аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них (84%) відхилили через невідповідність встановленим вимогам.

На 2025 рік у державному бюджеті закладено 1 млрд гривень на програму компенсацій за розмінування агроземель, розповідала перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

У держбюджеті на 2024 рік на пілотну програму розмінування було передбачено 3 мільярди гривень, однак через затримку із запуском пілотних аукціонів вони розпочалися лише восени. Тому наприкінці листопада Кабмін зменшив видатки за програмою на 2 мільярди гривень. Ці кошти спрямували на фінансування ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми "Зимова підтримка", яка передбачала виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.

Нагадаємо, від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, розповідав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його словами, це призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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