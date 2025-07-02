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Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ

17:17 02.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Внесеними змінами дозволено змінювати істотні умови держконтрактів (договорів) на виготовлення і поставку безпілотників або засобів РЕБ тактичного рівня (їх складових частин) вже після їх укладення.

Зокрема, допускається одноразове збільшення ціни контракту, якщо під час його виконання на вимогу держзамовника було змінено технічні, технологічні, інженерні рішення, що дають можливість отримати поліпшені результати.

"У такому випадку збільшення ціни допускається не більш як на 20% початкової ціни відповідного державного контракту (договору). Розмір прибутку виконавця державного контракту (договору) у складі ціни в розрахунку повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку (не більше 25% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг)", - уточнив Мельничук.

Як повідомлялося, попередні зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин Кабмін вніс 11 червня. Тоді уряд дозволив приймання безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня без залучення представництв державного замовника.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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