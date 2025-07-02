Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ
17:17 02.07.2025 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Внесеними змінами дозволено змінювати істотні умови держконтрактів (договорів) на виготовлення і поставку безпілотників або засобів РЕБ тактичного рівня (їх складових частин) вже після їх укладення.
Зокрема, допускається одноразове збільшення ціни контракту, якщо під час його виконання на вимогу держзамовника було змінено технічні, технологічні, інженерні рішення, що дають можливість отримати поліпшені результати.
"У такому випадку збільшення ціни допускається не більш як на 20% початкової ціни відповідного державного контракту (договору). Розмір прибутку виконавця державного контракту (договору) у складі ціни в розрахунку повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку (не більше 25% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг)", - уточнив Мельничук.
Як повідомлялося, попередні зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин Кабмін вніс 11 червня. Тоді уряд дозволив приймання безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня без залучення представництв державного замовника.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
ТОП-НОВИНИ
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Світове виробництво кави у 2025/2026 сезоні буде рекордним - майже 180 млн мішків
|Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ
|Зеленський має відповісти на петицію про декриміналізацію порно: вона набрала 25 тисяч голосів
|Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується трохи нижче $68 за барель
|МВФ несуттєво змінив негативний сценарій в оновленій програмі з Україною та допускає його погіршення
Бізнес
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю