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Зеленський має відповісти на петицію про декриміналізацію порно: вона набрала 25 тисяч голосів

16:20 02.07.2025 |

Економіка

 

Петиція до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за виробництво контенту для дорослих набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів.

Наразі петиція очікує на розгляд, повідомляється на сайті голови держави.

У цій петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити "за певну суму".

Відтак, вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Підтримати цю петицію закликали низка народних депутатів, у тому числі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Не може держава однією рукою брати у творців контенту гроші податками, а іншою розгортати кампанію з переслідування тих самих платників. Про "контрольні закупки" взагалі промовчу", - пояснював депутат.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Державної податкової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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