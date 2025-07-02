Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

12:18 02.07.2025 |

Економіка

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

 

Бізнес у червні оцінив результати власної економічної діяльності на рівні попереднього місяця. Стійкий споживчий попит, достатня пропозиція товарів, стабільна ситуація з енергопостачанням, міжнародна фінансова підтримка, а також сезонний фактор мали позитивний вплив на оцінки респондентів. Водночас стримуючими чинниками залишалися постійні обстріли критично важливих об'єктів та інфраструктури, посилення інтенсивності бойових дій, значні витрати бізнесу на сировину, оплату праці та паливо, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також курсові та інфляційні очікування.

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

 

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У червні 2025 року ІОДА становив 50.0 порівняно з 50.8 у травні 2025 року та був значно вищий за рівень у червні 2024 року (43.6).

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими, четвертий місяць поспіль демонструючи позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності: секторальний індекс у червні зріс до 52.0 з 50.3 у травні 2025 року (у червні 2024 року - 46.4). Торговельні компанії впевненіше очікували на збільшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також послабили очікування щодо зменшення залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі, хоча і дещо нижчими темпами.

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

 

Підприємства промисловості п'ятий місяць поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки стійкому споживчому попиту і стабільній ситуації в енергетиці: секторальний індекс у червні становив 50.4 порівняно з 51.1 у травні 2025 року (у червні 2024 року - 45.5). Респонденти зберегли оптимістичні настрої щодо обсягу виготовленої продукції й обсягу нових замовлень на продукцію, водночас стриманіше оцінили обсяг нових експортних замовлень. Підприємства сектору й надалі очікували зменшення обсягу незавершеного виробництва, а також запасів сировини та матеріалів, а також дещо посилили песимістичні оцінки стосовно залишків готової продукції.

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

 

Підприємства будівництва також оптимістично оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сприятливим погоднім умовам: секторальний індекс у червні становив 50.4 порівняно з 51.5 у травні 2025 року (у червні 2024 року - 43.0). Будівельники посилили очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання вартості послуг підрядників респонденти очікували на повільніше зростання обсягу закупівлі їхніх послуг та дещо послабили оцінки щодо їх доступності.

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

 

Підприємства сфери послуг на відміну від попереднього місяця послабили оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на збільшення витрат бізнесу через здорожчання палива та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 48.3 у червні (у травні 2025 року - 50.9, у червні 2024 року - 39.7). Респонденти очікували обсяги наданих послуг на рівні попереднього місяця, водночас послабили очікування щодо нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Бізнес оцінив ділову активність на рівні попереднього місяця, але значно поліпшив їх у річному вимірі - НБУ

 

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість підприємства будівництва сподівалися на їх послаблення.

Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Підприємства всіх опитаних секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у будівництві.
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8116
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 49,1328
  0,2765
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4018  0,06 0,14 41,9871  0,06 0,15
EUR 48,9329  0,24 0,49 49,7014  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8450  0,03 0,07 41,8550  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес