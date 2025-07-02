Оборот роздрібної торгівлі України у квітні-2025 збільшився на 6,6% - Держстат

Товарообіг роздрібної торгівлі України у квітні 2025 року порівняно з аналогічним місяцем 2024 року збільшився на 6,6%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі у квітні поточного року становив 783,205 млрд грн.

Роздрібний товарообіг у квітні до березня поточного року скоротився на 2,5%.

У січні-квітні 2025 року до аналогічного періоду попереднього року оборот роздрібної торгівлі виріс на 5,5%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у січні - квітні 2025 року порівняно із січнем-квітнем 2024 року збільшився на 5,2% та становив 543,129 млрд грн.

Водночас у квітні до березня поточного року роздрібний товарообіг підприємств скоротився на 2,5%, тоді як до квітня 2024 року - зріс на 6,1%.

За даними статвідомства, оборот роздрібної торгівлі України у першому кварталі 2025 року збільшився на 5,1% і становив в номінальному виразі 577,932 трлн грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

