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АНАЛІТИКА

НАБУ отримає до кінця лютого 2026 року доступ до незалежних експертів – програма з МВФ

 

Україна зобов'язується до кінця лютого 2026 року забезпечити Національне антикорупційне бюро (НАБУ) доступом до незалежних і компетентних експертів для більш ефективного розслідування корупційних схем.

В оприлюдненій у вівторок оновленій за результатами восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) зазначається, що забезпечення НАБУ доступом до судово-медичних експертів відбудеться в рамках реформування системи судово-медичної експертизи (СМЕ) для Бюро.

"Забезпечимо НАБУ до кінця лютого 2026 року доступом до незалежних та компетентних судово-медичних експертів, щоб воно (Бюро) могло ефективно виконувати свої слідчі повноваження, включаючи розслідування складних корупційних схем", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим, як підкреслюється в оновленій програмі з МВФ, Міністерство юстиції проведе відповідні консультації, зокрема, з НАБУ, щодо створення спеціальної та незалежної установи СМЕ.

Що стосується впровадження закону, що надає НАБУ право на прослуховування, то, згідно документу, НАБУ завершує процес тендеру на зазначене обладнання.

Крім того, Україна зобов'язується провести зовнішній незалежний аудит САП та опублікувати аудиторський звіт відповідно до дворічного періоду, передбаченого змінами до закону про САП від грудня 2023 року.

Також, згідно з текстом документу, до жовтня 2025 року Україна обіцяє визначити та відремонтувати приміщення для Вищого антикорупційного суду.

В контексті розбудови адміністративного судочинства, зокрема, створення місцевої та апеляційної інстанції, продовжується призначення членів Експертної ради, щоб визначити мінімальну кількість суддів у строки, передбачені законом.

До кінця липня 2025 року, згідно з документом, планується прийняти подальші зміни до Кримінального процесуального кодексу задля зміцнення ефективності антикорупційних інституцій. Зокрема, йдеться про надання повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) управління екстрадицією та запитами про взаємну правову допомогу при розслідування справ щодо корупції. Також зміни стосуватимуться обов'язкового закриття досудового розслідування по завершенню строків після повідомлення про підозру (так звані "правки Лозового").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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