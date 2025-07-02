Група ЄІБ та Finnvera підтримуватимуть фінський експорт до України

Європейський інвестиційний фонд, що входить до Групи Європейського інвестиційного банку, та Finnvera, експортно-кредитне агентство Фінляндії, запускають пілотний проєкт на суму 30 млн євро для підтримки фінського експорту до України.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що угода дозволяє експортно-кредитному агентству Finnvera надавати фінським компаніям, які ведуть торгівлю з Україною, експортні кредити під гарантії Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ) у межах інструменту гарантування експортних кредитів програми InvestEU.

«Ми раді бачити значний інтерес експортно-кредитних агентств країн-членів ЄС, таких як Фінляндія, до підтримки відновлення України та зміцнення економічних зв'язків. Така взаємодія - це саме те, що потрібно і Україні, і європейському бізнесу. Ми вдячні Європейській комісії та Групі ЄІБ за створення механізмів, які відкривають нові торговельні можливості між Україною та ЄС», - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Пілотний проєкт підтримуватиме фінські малі та середні підприємства з кількістю працівників менше 500 шляхом зниження ризиків при пошуку нових можливостей на українському ринку, незважаючи на війну. Гарантія ЄІФ доповнює національний механізм розподілу збитків, запроваджений Міністерством економіки та зайнятості Фінляндії, який дозволяє Finnvera видавати експортні гарантії Україні за виняткових умов. Це одна з 13 угод, що готуються з національними експортно-кредитними агентствами в країнах-членах ЄС у межах цього механізму.

У Мінекономіки нагадали, що механізм гарантування експортних кредитів InvestEU - це спільна ініціатива Єврокомісії та Групи ЄІБ. Його метою є надання гарантій на суму до 300 млн євро для підтримки малих та середніх підприємств ЄС, які експортують товари та послуги до України. Механізм було запущено в липні 2024 року, він користується високим попитом у державах-членах.

Finnvera - це державна компанія зі спеціального фінансування та офіційне експортно-кредитне агентство Фінляндії. Її місія полягає у сприянні створенню нових підприємств, підтримці зростання, інвестицій та реструктуризації, а також у сприянні інтернаціоналізації та експорту шляхом фінансування.

Програма InvestEU надає Європейському Союзу важливе довгострокове фінансування, залучаючи значні приватні та державні кошти для підтримки сталого відновлення. Вона також допомагає мобілізувати приватні інвестиції для пріоритетів політики Євросоюзу, таких як Європейська зелена угода та цифровий перехід.