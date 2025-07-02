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Шмигаль обговорив з генсеком ОЕСР членство України в організації
09:21 02.07.2025 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом системні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в ОЕСР.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
«Важлива зустріч з генеральним секретарем ОЕСР. Обговорили системні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в Організації. Подякував за високу оцінку цих перетворень та за допомогу в імплементації реформ», - зазначив глава уряду.
Він підкреслив, що приєднання до клубу розвинених держав залишається незмінним пріоритетом України: «Очікуємо, що це відбудеться у 2026 році. Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси».
Шмигаль висловив вдячність Корману за особисте лідерство та солідарність з Україною.
«Впевнений, що разом зможемо гідно відповісти на всі виклики та забезпечити добробут і безпеку Україні і світу», - наголосив прем'єр.
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