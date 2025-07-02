Шмигаль обговорив з генсеком ОЕСР членство України в організації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом системні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в ОЕСР.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

«Важлива зустріч з генеральним секретарем ОЕСР. Обговорили системні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в Організації. Подякував за високу оцінку цих перетворень та за допомогу в імплементації реформ», - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що приєднання до клубу розвинених держав залишається незмінним пріоритетом України: «Очікуємо, що це відбудеться у 2026 році. Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси».

Шмигаль висловив вдячність Корману за особисте лідерство та солідарність з Україною.

«Впевнений, що разом зможемо гідно відповісти на всі виклики та забезпечити добробут і безпеку Україні і світу», - наголосив прем'єр.