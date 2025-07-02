Шмигаль обговорив з президентом Світового банку спільні проєкти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Світового банку Аджай Банга обговорили спільні проєкти.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Прем'єр-міністр під час зустрічі на полях Конференції ООН з фінансування розвитку подякував Банзі за підтримку України.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк уже мобілізував понад 77 мільярдів доларів для допомоги Україні.

За словами Шмигаля, наразі в Україні реалізуються 18 спільних зі Світовим банком проєктів - це відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, житла, будівництво укриттів у школах, підтримка малого й середнього бізнесу та агросектору.

Також, зазначив Шмигаль, триває спільна робота над підготовкою до повоєнного відновлення. Зокрема, за його словами, йдеться про запуск ефективної системи управління державними інвестпроєктами і розробку сценаріїв пришвидшеної економічної інтеграції України в Євросоюз.