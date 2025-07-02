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Акциз на солодкі напої і «податок на OLX» мають запрацювати з 2026 року – Кабмін
23:52 01.07.2025 |
Україна планує з наступного року запровадити податок на доходи від цифрових платформ, а також акциз на солодкі напої для зменшення дефіциту державного бюджету та забезпечення фінансування оборонних потреб.
Згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 роки, ці заходи разом із посиленням заходів щодо стягнення податкової заборгованості мають принести 48,5 млрд гривень у 2026 році та по 26 млрд гривень щороку в наступні два роки.
"Зменшення рівня дефіциту державного бюджету [у 2026-2028 роках] потребуватиме пакета заходів для стабільного та безперервного фінансування першочергових потреб у сфері безпеки та оборони держави від збройної агресії Російської Федерації проти України, що включатиме покращення контролю за доходами, отриманими з використанням цифрових платформ, роботою зі стягнення податкового боргу, оподаткування акцизним податком напоїв з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин", - йдеться в декларації.
У квітні 2025 року Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про податкову звітність для операторів цифрових платформ (онлайн-сервісів, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо). Ця ідея отримала неформальну назву "податок на OLX".
У випадку ухвалення закон дозволить Державній податковій службі отримувати інформацію про фізичних осіб, які отримують доходи без реєстрації приватного підприємництва чи використання спрощеної системи оподаткування.
Дохід у більшості випадків оподатковуватиметься за ставкою 5% (плюс військовий збір).
Законопроєкт щодо запровадження акцизу на напої з цукром чекає на розгляд у Верховній Раді з 2023 року.
Зараз він передбачає, що ставка податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин буде встановлена на рівні 0,1 євро (близько 5 грн) на один літр напою. У Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі - 0,19 євро.
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