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IT-експорт України у травні впав на 4,2% – $545 млн за місяць
23:33 01.07.2025 |
У травні 2025 року обсяг експорту IT-послуг з України становив $545 млн. Це на $24 млн (4,2%) менше, ніж у квітні, але все ще близько до показників початку року. Це офіційні дані зі звіту НБУ.
Для порівняння, у травні 2024 року цей показник був вищим - $560 млн, а рекордним за останні роки залишився травень 2022-го з $601 млн.
За перші чотири місяці 2025 року сумарний IT-експорт досяг $2,684 млрд, що на $11 млн менше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє Національний банк України.
Варто зазначити, що у січні 2025 року обсяг експорту IT-послуг вперше за останній час опустився нижче за позначку $500 млн, однак у наступні місяці знову перевищував $535 млн.
Експерти галузі та лідери ринку раніше прогнозували незначне зниження IT-експорту у 2025 році проти 2024-го. Згідно з дослідженням Digital Tiger, основними покупцями українських IT-послуг залишаються США (37,2%) та Велика Британія (8,8%). Значні частки імпорту також припадають на Мальту, Кіпр, Ізраїль, Швейцарію, Німеччину, Польщу, Естонію та ОАЕ.
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