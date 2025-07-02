МВФ зобов'язав Україну до кінця липня-2025 підготувати дорожню карту для усунення прогалин у структурі ІСІ

Дорожня карта для усунення прогалин у структурі інститутів спільного інвестування (ІСІ) має бути підготовлена Україною до липня 2025 року враховуючи світові передові практики, йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як пояснюється в оприлюдненому у вівторок документі, дорожня карта має включати посилення регулювання та моніторингу з повним урахуванням фіскальних наслідків пов'язаних податкових видатків.

Зазначається, що при розробці документу мають проводитись консультації з міжнародними фінансовими інституціями.

В МВФ підкреслили, що пріоритетний план реформ інфраструктури фінринку, який буде спрямований на максимальне залучення приватного капіталу, також враховує реформування існуючих інвестиційних механізмів (включаючи спільні інвестиційні інструменти) та кредитних інструментів (таких як факторинг та лізинг). Дорожня карта також визначатиме заходи для подальшої координації та розвитку державних, приватних та державно-приватних проектів, взаємодії з галуззю щодо реформ ринкових інструментів, визначення пріоритетності нових ринкових інструментів, включаючи сек'юритизацію, забезпечені облігації, синдиковані кредити. Вона має бути розроблена до жовтня 2025р.

Раніше МВФ в матеріалах за результатами 7-го перегляду програми розширеного фінансування (квітень-2025) заявив про суттєві недоліки системи ІСІ в Україні через надані їй податкові пільги, які можна вирішити шляхом посилення регулювання та моніторингу.

Як повідомлялось, 1 травня 2025 року нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") зареєстрував в Верховній Раді проєкт закону про інвестиційні фонди (№13246). Ним передбачено передбачено запровадження законодавчого поля для діяльності інвестфондів у відповідності до актів ЄС, дія якого розповсюджуватиметься на новостворені інвестфонди, передбачено перехідний період та можливість трансформації діяльності існуючих ІСІ у інвестфонди.

Законопроєктом пропонується класифікувати інвестфонди в залежності від порядку викупу інвестсертифікатів (відкритого чи закритого типу), від порядку провадження діяльності ( публічні (UCITS) чи альтернативні (AIF)), від способу пропозиції інвестсертифікатів (з публічною пропозицією або без). Альтернативні інвестфонди в залежності від структури активів, в які здійснюється інвестування, пропонується ділити на фонди венчурного капіталу (VCF); фонди соцпідприємництва (SEF); фонди довгострокових інвестицій (LTIF).

Законопроєктом також передбачено врегулювання питання діяльності професійних учасників ринків капіталу, залучених до обслуговування інвестфондів.