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АНАЛІТИКА

ФРН фінансує далекобійні БпЛА Ан-196 "Лютий" - ЗМІ

 

Представники федерального уряду Німеччини підписали перший договір про фінансування далекобійної зброї для України, йдеться про понад 500 безпілотників дальнього радіусу дії типу Антонов-196 "Лютий", повідомляє у вівторок Die Welt.

Як пише видання, ці дрони-камікадзе мають дальність польоту майже у 1 200 кілометрів і несуть вибухові заряди вагою близько 50 кілограмів. Згідно з інформацією з джерел у службах безпеки, закупівля для української армії має безпосередньо допомогти в боротьбі проти Росії: у найближчі місяці дрони вже будуть готові до використання. У вівторок Україна знову атакувала цілі в глибині Росії, при цьому, як повідомляється, були використані дрони типу Aн-196.

Під час свого першого візиту до України в понеділок міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про поглиблення співпраці з Києвом у сфері озброєння. Під час візиту його супроводжували представники німецької оборонної промисловості, Вадефуль не тільки пообіцяв надати додаткову військову допомогу, але й підтвердив, що співпраця між двома країнами у сфері озброєння буде розширена.

Німеччина "продовжить посилювати" військову підтримку України, заявив Вадефул. "Тому ми вже домовилися про посилення спільної співпраці з оборонною промисловістю. Ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше і в більших обсягах виробляти засоби для власної оборони, адже ваші потреби є величезними", - додав він.

Речник Міністерства оборони (BMVg) на запит повідомив: "Я можу підтвердити, що Німеччина взяла на себе фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні". Це дозволить надати країні, що зазнала нападу, "в короткий термін системи озброєння, з якими українська армія вже навчена працювати". Міністерство не захотіло розкривати подробиці щодо фінансування зброї, оскільки це "дозволило б зробити висновки про військову потужність української армії".

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в понеділок перебував з візитом у Києві у супроводі делегації представників німецької оборонної промисловості, Вадефуль провів низку зустрічей з вищим керівництвом України. Після візиту до Києва глава МЗС ФРН відвідав Одесу.

Раніше повідомлялось, що затверджений на кінці травня пакет військової допомоги від ФРН на EUR5 млрд включатиме в себе фінансування виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії та перехоплювачів FPV, а також ремонтних потужностей для німецької бронетехніки в Україні, повідомляє Die Welt.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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