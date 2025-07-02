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АНАЛІТИКА

Світовий банк порекомендував Україні не підвищувати тарифи на контейнерні залізничні перевезення

17:11 01.07.2025 |

Економіка

 

Аналітики Світового банку пропонують Україні приділити особливу увагу розвитку контейнеризації залізничних перевезень, оскільки в майбутньому передбачається збільшення обсягів перевезень товарів з доданою вартістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт банку "Транспортно-логістична система України: поточні та перспективні можливості та виклики".

Зокрема, в звіті зазначається: Укрзалізниця має покращити та реформувати свої бізнес-операції, аби адаптуватися до майбутніх економічних змін і відкриття ринку залізничних вантажних перевезень.

"У середньостроковій перспективі попит на сировину та товари, що традиційно перевозяться залізницею, може знизитися, тоді як товари вищої вартості збільшаться в обсязі. Щоб протистояти ризикам втрати доходів від цих змін "Укрзалізниця" має зосередитись на покращенні контейнерної логістики, розвитку інтермодальних терміналів та покращенні операційної ефективності", - йдеться в документі.

Аналітики нагадують також про очікуване прийняття закону про залізничний транспорт, який мав би сприяти лібералізації ринку залізничних перевезень та дозволив би розділити управління перевезеннями та інфраструктурою залізниць. Така модернізація і реформа УЗ необхідні, аби витримувати надалі конкуренцію з автомобільним транспортом.

На тлі даних рекомендацій варто нагадати, що раніше УЗ виступила з ініціативою підвищити тарифи на перевезення вантажів у контейнерах вагою брутто понад 26 тонн. Учасники ринку контейнерних перевезень, натомість, висловили занепокоєння таким підходом.

"Підвищення тарифів може знизити обсяги контейнерних перевезень залізницею та переорієнтувати вантажопотоки на автомобільний транспорт. Це створить навантаження на автомобільні дороги та збільшить витрати на їх утримання, а також призведе до втрати доходів залізниці та низки задіяних у контейнерних перевезеннях підприємств", - зауважили, зокрема, в Європейській бізнес асоціації.

"Перехід на контейнерні перевезення є складовою транспортної стратегії ЄС, відповідно до якої не менше 30% вантажів має перевозитися залізничним або водним транспортом, зокрема у контейнерах. На відміну від країн ЄС, в Україні сегмент залізничних контейнерних перевезень ще формується і потребує інвестицій та державної підтримки", - додали в ЕВА.

В контексті даної дискусії генеральний директор Levada Cargo Володимир Деменко відзначив, що підвищення тарифів на залізничні перевезення контейнерів можуть призупинити розвиток інтермодальних ланцюгів та терміналів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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