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МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу
15:50 01.07.2025 |
Група "Нафтогаз" в імпорті газу для наступного опалювального сезону покладатиметься на підтримку міжнародних фінансових установ та донорів, власні ресурси та кредити українських банків, водночас видатки бюджету для цього не передбачаються, йдеться в оновленій після восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України, яку Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив на своєму сайті у вівторок.
"Нафтогаз" впроваджує комплексний план імпорту газу в 2025 році для заміни внутрішнього виробництва, втраченого через атаки на його інфраструктуру. Для фінансування цих закупівель очікується, що компанія покладатиметься переважно на підтримку міжнародних фінансових установ та донорів, власні грошові буфери та внутрішнє банківське фінансування. Додаткових бюджетних витрат на імпорт газу не очікується", - зазначається в документі.
МВФ вказує, що на початку 2025 року до 50% газової інфраструктури "Нафтогазу" було атаковано та тимчасово пошкоджено, що спричинило різке падіння видобутку газу та зниження обсягів його зберігання до історично низького рівня.
У документі наголошується, що згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб, зробленою Світовим банком (RDNA4), загальні збитки в енергетичному та видобувному секторах з моменту вторгнення становлять $20,5 млрд, а потреби у відновленні та реконструкції оцінюються в $68 млрд (13% від загальних потреб).
Як повідомлялося, наприкінці березня 2025 року член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович зазначив, що до початку наступного опалювального сезону до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.
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