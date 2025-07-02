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ВВП України у I кв.-2025 зріс на 0,9% до I кв.-2024 - Держстат
14:21 01.07.2025 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в першому кварталі 2025 року зріс на 0,9% порівняно з першим кварталом 2024 року, повідомила Державна служба статистики.
Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП збільшився на 0,7%.
Як повідомлялося, НБУ у квітні знизив очікування зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному - з 4,0% до 3,7%.
Світовий банк у макропрогнозі для Європи та Центральної Азії підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% з 2,9% минулого року та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.
Європейська комісія (ЄК) у травні погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році - відповідно до 4,7% з 5,9%
ЄБРР також погіршив прогноз ВВП для України, вже вдруге за цей рік. Тепер він складає 3,5%, а на наступний рік - 5%.
За даними Держстату, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023-му. У четвертому кварталі 2024 року до відповідного кварталу 2023 року ВВП країни зменшився на 0,1%.
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