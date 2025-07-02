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Перший платний сервіс у Дії: за місяць бізнес використав мультишеринг понад 340 000 разів

14:19 01.07.2025 |

Економіка

 

1 червня в Дії для бізнесу запустили перший платний цифровий сервіс - мультишеринг. Він дозволяє об'єднувати кілька цифрових документів в один пакет і надсилати їх одним запитом. За перший місяць роботи сервісом уже скористалися понад 340 000 разів. Про це розповів керівник команди впровадження Дії в Міністерстві цифрової трансформації України Олексій Вовк у колонці для LIGA.net.

"Ми запускали мультишеринг поступово - щоб партнери могли під'єднуватися в зручному для себе темпі. Але вже з перших днів стало зрозуміло: запит на зручну цифрову взаємодію набагато більший, ніж ми очікували", - пише Олексій Вовк.

Станом на зараз мультишеринг інтегрували вже понад 60 компаній із різних галузей - зокрема банківський сектор, сервіси прокату авто та інші сфери.

"Кожна така інтеграція - окрема історія. Ми не просто надаємо доступ до API, а консультуємо, допомагаємо з технічними деталями, адаптуємо рішення під конкретні бізнес-процеси. Для нас це не про кількість, а про якість взаємодії", - зазначив Вовк.

Він підкреслює, що цифровізація дозволяє компаніям економити ресурси, прискорювати обслуговування клієнтів та позбуватися зайвої бюрократії.

"Запуск мультишерингу - черговий крок у розвитку партнерства між державою та приватним сектором. За останні роки "Дія" трансформувалася в повноцінну платформу цифрових сервісів", - наголошує Вовк.

Мультишеринг дає змогу передавати копії паспорта, РНОКПП, довідки про доходи та інші документи в одному запиті.

Як це працює:

* Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном із Дією.
* Обирає документи, які хоче надіслати.
* Засвідчує запит Дія.Підписом.

У разі, коли у клієнта немає всіх документів - надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує. Щоб під'єднати сервіс, потрібно налаштувати або оновити інтеграцію з Дією. Послуга є платною для бізнесу, але повністю безоплатною для клієнтів, які надсилають документи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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