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АНАЛІТИКА

За перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн

13:46 01.07.2025 |

Економіка

 

"Попри безпрецедентні виклики, Фонд демонструє стійкість та встановлює нові рекорди. Надходження у 5 176,59 млн грн за перше півріччя 2025 року є найкращим показником роботи за десятиліття", - наголосила в. о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

"Загальні фінансові результати ФДМУ за перші півріччя 2015-2025, що включають надходження від приватизації та ПДВ, оренди, частини чистого прибутку державних підприємств та господарських товариств, включаючи дивіденди, а з 2024 року - від продажу націоналізованих активів, демонструють як періоди зростання, так і падіння", - зазначено у публікації.

Так, зокрема, попри війну, 2023 рік продемонстрував зростання - 2 660,62 млн грн. Це свідчить про інституційну спроможність Фонду, адаптацію до нових реалій та продовження роботи з удосконалення управління держмайном. У 2024 році показник сягнув 1 968,46 млн грн.

Аналіз фінансових результатів ФДМУ за перші півріччя 2015-2025 років демонструє здатність Фонду адаптуватися до викликів та залишатися важливим інструментом наповнення державного бюджету, всупереч значним економічним та геополітичним потрясінням, зазначають у фонді.

За матеріалами: Економічна правда
 

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