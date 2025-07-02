Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 03:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала 9-й транш 500 млн дол від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб - Шмигаль
12:52 01.07.2025 |
Україна отримала дев'ятий транш 500 млн дол від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на покриття пріоритетних бюджетних потреб, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.
Він подякував МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість країни.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ТОП-НОВИНИ
|Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я
|Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля
|Депутати хочуть «легалізувати корупцію» в оборонній сфері — ЦПК
|Українські дрони уразили «Купол», де збирають «Шахеди»: заради цього «Лютий» втратив важливу систему
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Акциз на солодкі напої і «податок на OLX» мають запрацювати з 2026 року – Кабмін
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда
|Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу
|IT-експорт України у травні впав на 4,2% – $545 млн за місяць
|МВФ зобов'язав Україну до кінця липня-2025 підготувати дорожню карту для усунення прогалин у структурі ІСІ
Бізнес
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї
|Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
|Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла