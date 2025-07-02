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Україна отримала 9-й транш 500 млн дол від МВФ на покриття пріоритетних бюджетних потреб - Шмигаль

12:52 01.07.2025 |

Економіка

 

Україна отримала дев'ятий транш 500 млн дол від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на покриття пріоритетних бюджетних потреб, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він подякував МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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