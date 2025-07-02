Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У червні Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати 72 млрд грн, із них на пенсії – 67,8 млрд грн

12:30 01.07.2025 |

Економіка

 

Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за червень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,2 млрд грн, на страхові виплати 3,0 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Facebook.

Також у червні ПФУ надав 984,1 тис. послуг особам, які звернулися до фонду, говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8191
  0,0403
 0,10
EUR
 1
 49,4093
  0,4237
 0,86

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3425  0,03 0,07 41,9254  0,03 0,06
EUR 48,6954  0,21 0,43 49,5143  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес