У червні Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати 72 млрд грн, із них на пенсії – 67,8 млрд грн

Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за червень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,2 млрд грн, на страхові виплати 3,0 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Facebook.

Також у червні ПФУ надав 984,1 тис. послуг особам, які звернулися до фонду, говориться у повідомленні.