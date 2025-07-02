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"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
У червні Пенсійний фонд України спрямував на соціальні виплати 72 млрд грн, із них на пенсії – 67,8 млрд грн
12:30 01.07.2025 |
Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за червень завершено. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 1,2 млрд грн, на страхові виплати 3,0 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 1,8 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба ПФУ у Facebook.
Також у червні ПФУ надав 984,1 тис. послуг особам, які звернулися до фонду, говориться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна правда
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