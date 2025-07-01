Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 10 тис. грн в 2028р.

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки допускає зростання мінімальної заробітної плати до 10 059 грн в 2028 році.

Згідно з постановою уряду №774 від 27 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, зазначається, що під час формування видаткової частини державного бюджету на 2026-2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 грн; з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 грн.

Крім того, будуть враховуватися показники посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2026 року в розмірі 3 470 грн; з 1 січня 2027 року в розмірі 3 744 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 4 018 грн.

"Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року", - йдеться в документі.