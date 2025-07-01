Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наступний перегляд програми з МВФ за пропозицією України відбудеться у грудні-2025 замість серпня-вересня

09:50 01.07.2025 |

Економіка

 

Дев'ятий та десятий перегляди програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об'єднані в один дев'ятий перегляд, який, як очікується, відбудеться у четвертому кварталі 2025 року.

Як зазначається в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі, яку оприлюднив на своєму сайті МВФ в ніч на вівторок, таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.

Відповідно об'єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер складатиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

"Співробітники (МВФ) продовжуватимуть тісно співпрацювати з владою до дев'ятого перегляду, зокрема, в контексті роботи над бюджетом на 2026 рік, тоді як результати програми влади в рамках EFF на сьогоднішній день дають достатню впевненість у їхній відданості продовженню реформ протягом цього періоду", - зазначається у документі.

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року залишений без змін.

МВФ в кінці березня 2023 року затвердив 48-місячну програма EFF для України обсягом SDR11,6 млрд, що еквівалентно приблизно $15,5 млрд. Вона є частиною міжнародного пакету підтримки на загальну суму $152,9 млрд в базовому сценарії програми.

Фонд в ніч на вівторок за Києвом затвердив 8-й перегляд програми та виділення 9-го траншу розміром біля $0,5 млрд, що збільшить загальний обсяг виплат в рамках програми до $10,6 млрд.

Під час попереднього, 7-го перегляду у березні цього року МВФ на прохання України переглянув графік майбутніх траншів: дев'ятий у червні за результатами восьмого перегляду - з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня - з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня - з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 - з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 було залишено без змін - відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.

Як повідомлялося, існує значна ймовірність переформатування уряду України разом з прем'єр-міністром влітку цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3425  0,03 0,07 41,9254  0,03 0,06
EUR 48,6954  0,21 0,43 49,5143  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес