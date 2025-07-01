МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2-3% цього року

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз для економічного зростання України в 2025 році на рівні 2-3% з невизначеними подальшими перспективами через продовження російської війни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ за результатами засідання Виконавчої ради Фонду, поширеному в понеділок, передає Укрінформ.

«Прогноз зростання на 2025 рік збережено на рівні 2-3%, у той час, як зменшення дефіциту електроенергії компенсується зниженням виробництва газу та слабшим експортом сільськогосподарської продукції»,- зауважили у Фонді.

При цьому зазначається, що тиск, спричинений війною РФ проти України, вимагатиме ухвалення додаткового бюджету на 2025 рік. Крім того, був переглянутий середньостроковий фіскальний курс, «щоби краще відображати політичні наміри влади щодо мобілізації доходів та визначення пріоритетів витрат».

У Фонді відзначили, що Нацбанк України реалізує жорстку монетарну політику, що дозволяє країні реагувати на високу інфляцію, тоді як інфляційні очікування залишаються стабільними.